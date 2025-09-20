Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

ड्यूटी टाइम से आने के लिए मैनेजर ने टोका… नाराज कर्मचारियों ने अपहरण कर की हत्या

ड्यूटी के लिए टाइम पर आने के लिए कहना एक मैनेजर को काफी भारी पड़ गया। कर्मचारियों ने अपने ही मैनेजर का अपहरण कर लिया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मुजफ्फरनगर

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 20, 2025

मुजफ्फरनगर: दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित छपार टोल प्लाजा के डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे की अपहरण के बाद चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि टोल प्लाजा प्रबंधक मुकेश चौहान इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सनसनीखेज वारदात को टोल प्लाजा के ही कर्मचारियों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने शुक्रवार देर रात मुठभेड़ के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे ने टोल प्लाजा के दो कर्मचारियों, सुगम और शिव मलिक, को काम पर देर से आने के लिए डांटा था, जिससे वे नाराज हो गए। इस नाराजगी ने इतना भयावह रूप लिया कि आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर डिप्टी मैनेजर का अपहरण कर लिया। शुक्रवार सुबह मेरठ जिले के जानी इलाके में अरविंद पांडे का शव बरामद हुआ, जिस पर चाकू से वार के कई निशान थे। प्रबंधक मुकेश चौहान भी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज चल रहा है।

ये भी पढ़ें

मिलियन में व्यूज चल रहे हैं… हम वीडियो नहीं डिलीट करेंगे… लड़की हूं कुछ भी कर सकती हूं! उल्टे पांव लौटी पुलिस
बाराबंकी
image

पुलिस कार्रवाई और मुठभेड़

पुलिस अधीक्षक (नगर) सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि शुक्रवार रात छपार थाना क्षेत्र के सिसौना रोड पर पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोका। इस दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें तीन आरोपी शुभम, शेखर और प्रदीप कुमार गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ में शुभम और शेखर को गोली लगी, और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार, दो मोबाइल फोन और दो पिस्तौल बरामद की हैं।

आरोपियों का जुर्म कबूल

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा पर देर से आने के कारण मैनेजर और डिप्टी मैनेजर ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था। इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के साथ मारपीट की, फिर अरविंद पांडे का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी और शव मेरठ में फेंक दिया।

टोल प्लाजा प्रबंधक मुकेश चौहान की शिकायत पर पुलिस ने हत्या, अपहरण और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

ये भी पढ़ें

राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने जारी किया AUDIO और हथियारों की फोटो, बोलीं- मुझे पागल कहा, अब सच्चाई दिखाना जरूरी
प्रतापगढ़
राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने वॉयस नोट के साथ जारी की हथियारों की फोटो।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 08:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / ड्यूटी टाइम से आने के लिए मैनेजर ने टोका… नाराज कर्मचारियों ने अपहरण कर की हत्या

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.