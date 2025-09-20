ड्यूटी टाइम से आने के लिए मैनेजर ने टोका… नाराज कर्मचारियों ने अपहरण कर की हत्या

पुलिस के अनुसार, डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे ने टोल प्लाजा के दो कर्मचारियों, सुगम और शिव मलिक, को काम पर देर से आने के लिए डांटा था, जिससे वे नाराज हो गए। इस नाराजगी ने इतना भयावह रूप लिया कि आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर डिप्टी मैनेजर का अपहरण कर लिया। शुक्रवार सुबह मेरठ जिले के जानी इलाके में अरविंद पांडे का शव बरामद हुआ, जिस पर चाकू से वार के कई निशान थे। प्रबंधक मुकेश चौहान भी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज चल रहा है।