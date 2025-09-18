राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने जारी किया AUDIO और हथियारों की फोटो, बोलीं- मुझे पागल कहा, अब सच्चाई दिखाना जरूरी

'अब इन्होंने जब मुझे मजबूर ही किया है तो कुछ और सबूत यहां प्रस्तुत कर रही हूं जो सार्वजनिक तौर पर इनके चरित्र, आपराधिक प्रवृत्ति और क़ानून का कोई डर नहीं होने का प्रमाण अपने आप देंगे। अब न्याय के लिए जांच एजेंसियों को काम करना है। मैंने हमेशा भगवान राम और सनातन धर्म की सीख के अनुसार सहनशीलता दिखाई। पर अब यह चुप्पी अपराधियों को ताक़त दे रही थी। इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से बता रही हूं। यह वही सच है जिसे छुपाने के लिए मुझे अपमानित किया गया, मारा-पीटा गया, यहां तक कि घर से गलत तरीके से बाहर किया गया। जांच होगी तो न सिर्फ़ अक्षय प्रताप का बल्कि कई लोगों का किरदार सामने आएगा क्योंकि वह सारी गतिविधियों की प्रमुख किरदार हैं। अक्षय प्रताप केवल अवैध रिश्ते को छुपाने में नहीं, बल्कि अवैध हथियारों और अन्य गतिविधियों में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं।'