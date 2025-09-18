Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

प्रतापगढ़

राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने जारी किया AUDIO और हथियारों की फोटो, बोलीं- मुझे पागल कहा, अब सच्चाई दिखाना जरूरी

Raja Bhaiya VS Bhanvi Singh : राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। 3 जून, 2025 को भानवी सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) पहुंचकर अपने पति रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद X पोस्ट के जरिए उन्होंने सनसनी मचा दी है।

प्रतापगढ़

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 18, 2025

राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने वॉयस नोट के साथ जारी की हथियारों की फोटो।
राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने वॉयस नोट के साथ जारी की हथियारों की फोटो, PC- Patrika

Raja Bhaiya VS Bhanvi Singh : राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भानवी सिंह ने गुरूवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर हथियारों की फोटो और एक AUDIO जारी किया है। पहले पढ़िए राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की पोस्ट…।

'सालों तक मैंने चुप रहकर अपने परिवार की इज़्ज़त बचाने की कोशिश की। बहुत अन्याय सहा, बहुत उत्पीड़न सहा। पर हाल ही में अक्षय प्रताप ने मीडिया इंटरव्यू में मेरे बारे में झूठ फैलाकर मुझे 'पागल' कहा। यही वह आखिरी चोट थी जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि अब सच्चाई सबके सामने रखूं। मैं इस व्यक्ति की नीचता का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। लेकिन बार बार मीडिया के लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं। अब कुछ बोलना और कहना जरूरी है।

मैं केवल जांच एजेंसियों से निष्पक्ष जांच चाहती हूं। सबूत मैंने दिए हैं जो अपने आप प्रमाण देते हैं। नई अपराध न्याय संहिता में वैज्ञानिक तरीकों से जांच की व्यवस्था प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने कर दी है। फोरेंसिक जांच करा लीजिए। पंद्रह दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। बस योगी जी और उनकी पुलिस को निष्पक्षता से जांच कराना है। सच शीशे की तरह साफ़ तरीके से सामने आ जाएगा। यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं हो तो सीबीआई जांच करा लें। हिम्मत हो तो स्वयं खुद अक्षय प्रताप यह मांग करें कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। जिससे यह साबित हो जाये कि सच क्या है?'

'जिसे यह पागलपन कह रहे हैं वह अधिकारों के लिए, सत्य के लिए और न्याय के लिए बहुत जरूरी है। एक बात और संज्ञान में लाना चाहती हूं, मैं अपनी बेटियों के साथ दिल्ली के जिस घर में रहती हूं वहां की जानकारी अक्षय प्रताप जानबूझकर मीडिया बाइट में दे रहे हैं हो सकता है वे अपने अपराधी गुर्गों को यहां भेजकर कोई आपराधिक घटना कराना चाहते हों। इसलिए मेरी और मेरे साथ रह रहे बच्चों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाये।'

'अब इन्होंने जब मुझे मजबूर ही किया है तो कुछ और सबूत यहां प्रस्तुत कर रही हूं जो सार्वजनिक तौर पर इनके चरित्र, आपराधिक प्रवृत्ति और क़ानून का कोई डर नहीं होने का प्रमाण अपने आप देंगे। अब न्याय के लिए जांच एजेंसियों को काम करना है। मैंने हमेशा भगवान राम और सनातन धर्म की सीख के अनुसार सहनशीलता दिखाई। पर अब यह चुप्पी अपराधियों को ताक़त दे रही थी। इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से बता रही हूं। यह वही सच है जिसे छुपाने के लिए मुझे अपमानित किया गया, मारा-पीटा गया, यहां तक कि घर से गलत तरीके से बाहर किया गया। जांच होगी तो न सिर्फ़ अक्षय प्रताप का बल्कि कई लोगों का किरदार सामने आएगा क्योंकि वह सारी गतिविधियों की प्रमुख किरदार हैं। अक्षय प्रताप केवल अवैध रिश्ते को छुपाने में नहीं, बल्कि अवैध हथियारों और अन्य गतिविधियों में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं।'


  1. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विनती करती हूं।




  2. कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। सच खुद-ब-खुद सामने आ जाएगा।




  3. इसके साथ ही मेरी और मेरे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

यह कोई 'पागलपन' नहीं, बल्कि सत्य और न्याय के लिए संघर्ष है। अब समय है कि सच सामने आए और जो लोग राम, सनातन धर्म और चरित्र की बातें करते हैं, उनका असली चेहरा उजागर हो। वॉयस नोट के साथ यह तो सबूतों की केवल एक छोटी सी झलक मात्र है।

अब आॉडियो रिकार्डिंग पढ़ लीजिए

भानवी: बताइए जब घर के अंदर गोली चला देंगे तो कौन नहीं छोड़ कर जाएगा।
राजा भैया: फिर से चला देंगे गोली।
भानवी सिंह: यह बात आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं।
राजा भैया: हां हां ऑन रिकॉर्ड ही बोल रहा हूं। फिर गोली चला दूंगा। बट यू डोंट हैव एनी रीजन। इसके बाद रोना मत कि आपने क्या कर दिया।
भानवी सिंह: बता दें फिर आपके साथ क्या होगा। आप अपने बारे में सोचिए। अगर आप गोली चला देंगे तो आपको पता नहीं आपके साथ क्या होगा। आपको आजीवन कारावास हो जाएगा। आप गुस्से में कुछ भी बोलते जा रहे हो।

फिर राजा भैया के जोर-जोर से हंसने की आवाज आती है…

जानिए क्या है पूरा मामला

3 जून, 2025 को भानवी सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) पहुंचकर अपने पति रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने एक पत्र सौंपा, जिसमें दावा किया गया कि राजा भैया आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उनके पास अवैध व खतरनाक हथियारों का जखीरा है, जो कानून-व्यवस्था और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

नाटो ग्रेड पिस्टल और असॉल्ट राइफल्स का जखीरा

भानवी सिंह ने पत्र में बताया कि राजा भैया के पास नाटो ग्रेड की जिगाना पिस्टल, ऑटोमैटिक असॉल्ट राइफल्स और कई अन्य जानलेवा हथियार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके लाइसेंसी हथियारों को भी राजा भैया ने जबरन छीन लिया है। इसके अलावा, उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

बेटी पर गोली चलने की घटना का खुलासा

भानवी ने एक खौफनाक घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि राजा भैया ने एक बार कमरे में गोली चलाई थी, जिसमें उनकी छोटी बेटी बाल-बाल बच गई। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल पारिवारिक विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। भानवी सिंह ने PMO से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप और उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजा भैया के कथित अवैध हथियारों और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना जरूरी है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 09:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने जारी किया AUDIO और हथियारों की फोटो, बोलीं- मुझे पागल कहा, अब सच्चाई दिखाना जरूरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.