लखनऊ

मलेशिया भाग रहा बांग्लादेशी लखनऊ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार…फर्जी आधार पर उन्नाव में बनाया ठिकाना

लखनऊ से हैरान करने वाली खबर है, यहां हवाई अड्डे पर एक बंग्लादेशी फर्जी आधार और पासपोर्ट पर मलेशिया भागने की जुगत में था। एजेंसियों की जांच में जब संदेह हुआ तो उसे हिरासत में ले लिया गया

लखनऊ

anoop shukla

Sep 07, 2025

रविवार को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक बांग्लादेशी नागरिक फर्जी रिकॉर्ड के साथ पकड़ा गया है। जब वह इमीग्रेशन जांच कराने पहुंचा तब अधिकारियों को उसके रिकॉर्ड संदिग्ध लगे। एजेंसियों ने जांच की तो पता चला कि उसने लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय से फर्जी रिकॉर्ड के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवाया था। इसके पासपोर्ट नंबर R 9857356 की वैधता 17 मई 2028 तक है।

रिकॉर्ड की चेकिंग में एजेंसियों को हुई शंका, हिरासत में लिया गया बंग्लादेशी

इस बाबत एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि मोहम्मद नसीम नाम का व्यक्ति एयर एशिया की कुआलालंपुर(मलेशिया) जाने वाली फ्लाइट में सवार होने वाला था। नसीम ने फर्जी पते पर आधार कार्ड भी बनवा रखा था, जिसका नंबर 5239 5222 6593 है। मामला संदिग्ध लगने पर जब एजेंसियों ने सख्ती की तब उसने बताया कि वह मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की सफीपुर तहसील के गढ़ी इलाके में रह रहा था।इमीग्रेशन अधिकारियों ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस गंभीर मामले में एजेंसियां अब चैनल पता करने में जुटी है जिससे कि नसीम फर्जी आधार और अन्य रिकॉर्ड बनवा लिया।

Published on:

07 Sept 2025 09:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मलेशिया भाग रहा बांग्लादेशी लखनऊ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार…फर्जी आधार पर उन्नाव में बनाया ठिकाना

