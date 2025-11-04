राहुल गांधी पर भड़के बृजभूषण शरण सिंह, बोले- चौराहे वाले रंगबाज की भाषा, पीएम की कुर्सी की गरिमा ही नहीं समझते

बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी बताया कि चुनाव प्रचार के लिए उन्हें बिहार में लगातार बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व का फोन आया था और बिहार में उनकी डिमांड बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जब बिहार जाता है, तो वहां के लोग उसे अपनापन देते हैं, क्योंकि दोनों प्रदेशों की संस्कृति और खून का रिश्ता आपस में जुड़ा है। उन्होंने बताया कि उन्हें कल भी बिहार जाना है, क्योंकि कई क्षेत्रों में उनके प्रचार की मांग की गई है।