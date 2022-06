इस व्यवसाय के लिए महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद, योगी सरकार का ऐलान

Business For Women: मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के लिए योजना को योगी सरकार पंख दे रही है। योजनाओं को सख्ती से लाभ देने को लिए निर्देशित किया।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत एससी व सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को एक हैक्टेयर में तालाब खुदाई पर कुल लागत सात लाख की क्रमश: साठ व चालीस फीसदी अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। शासन द्वारा शुरू की गई मत्सय संपदा योजना के तहत मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। योगी ने महिलाओं के मछली पालन योजना के आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दिया।

Central government announces big financial help for women in fisheries