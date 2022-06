अब डायबिटीज कैंसर और मानसिक बीमारियों के मरीजों को इलाज पर नहीं खर्च करने होंगे ज्यादा पैसे

New Technology: आईआईटी कानपुर ने अब लोगों के लिए इलाज सस्ता कर दिया है। ऐसी मशीनें बनाई है जो सस्ती है। इससे लोगों की जांच में राहत मिलेगी।

Updated: June 27, 2022 10:11:30 am

अब डायबिटीज, कैंसर और मेंटल रोगियों के लिए राहतभरी खबर है। अब ऐसे मरीजों का बीमारी की जांच में अधिक खर्च नहीं होगा। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक और स्टार्टअप अब डायबिटीज, कैंसर, मेंटल हेल्थ और इमरजेंसी केयर से जुड़े सस्ते व अत्याधुनिक उपकरण तैयार करेंगे। इससे गांव-गांव तक चिकित्सीय सुविधा पहुंचाई जा सके। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आईआईटी कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। संस्थान के वैज्ञानिक व स्टार्टअप कंपनियां अपने इस शोध में कई चिकित्सीय संस्थान की भी मदद लेंगी। जिसमें मुख्य रूप से कानपुर का जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, एम्स भुवनेश्वर, लखनऊ के केजीएमयू, एसजीपीजीआई, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, बंगलुरु का निमहंस समेत कई अस्पताल हैं। इससे अब हर किसी को इलाज संभव हो पाएगा।

