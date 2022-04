Chanakya Niti: गंदगी में पडा सोना भी होता है कीमती, जानिए क्यो उठा लेना चाहिए

Chanakya Niti in Patrika: आचार्य चाणक्य ने कहा है कि यदि किसी बुरा और बदनाम इंसान ये कुछ बेहतर फायदेमंद मिल रहा है तो बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए।

Updated: April 29, 2022 10:55:25 am

आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र के जरिए जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताया है। चाणक्य ने मनुष्य को प्रभावित करने वाले सभी विषयों को बहुत ही गहराई से अध्ययन किया था। आचार्य चाणक्य की अर्थनीति, कूटनीति और राजनीति विश्व विख्यात है, जो हर एक को प्रेरणा देने वाली है। चाणक्य नीति कहती है कि मनुष्य को हर परिस्थिति के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए। जो स्वयं को समय आने पर नहीं बदलते हैं वे कष्ट और परेशानी भोगते हैं। आचार्य चाणक्य की इस बात को हर किसी को जानना और समझना चाहिए। आचार्य चाणक्य श्लोक के माध्यम से बताया कि यदि किसी बुरे इंसान से भी कुछ बेहतर प्राप्त होता है तो बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। खासकर ज्ञान तो बिल्कुल ले लेना चाहिए।

Chankya Niti on Gold Marriage Knowledge and Reality of life