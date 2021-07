कोविड प्रोटोकॉल के साथ निकाली जाएगी कांवड़ यात्रा, जरूरी होगी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट

CM Yogi instructions for Kaawan Yatra followed with Covid protocol- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने आगामी 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा (Kaawan Yatra) को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी में कोविड प्रोटोकॉल के साथ कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी अफसरों को निर्देश दिया है कि ‘पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल के साथ निकाली जाएगी।