यूपी के 27 लाख कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी, योगी दे सकते हैं तोहफा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. कोरोना काल में आर्थिक रूप से परेशानी झेल रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने दशहरा-दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकारी कर्मचारी त्योहार पर दस हजार का फेस्टिवल एडवांस ले सकेंगे। यह राशि दस समान किश्तों में वापस करनी होगी। कर्मचारियों को इसके लिए प्रीपेड रुपे कार्ड मिलेगा। केद्र के इस निर्णय से उप्र सरकार के 27 लाख कर्मचारियों में भी उम्मीद जगी है। माना जा रहा है कि जल्द ही योगी आदित्यनाथ सरकार इस बारे में फैसला लेगी। केंद्र सरकार के इस निर्णय को रेलव मेंस यूनियन लखनऊ और सेंटल गर्वनमेंट इम्पलाई एसोसिएसन यूपी ने स्वागत किया है। संगठनों का कहना है कि इससे एक करोड़ परिवारों के घरों में खुशी के दीपक जलेंगे।

बैंक चार्ज सरकार वहन करेगी, प्रीपेड रुपे कार्ड मिलेगा

केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपये के फेस्टिवल एडवांस की सरकार ने घोषणा की है। केंद्र सरकार इस स्कीम के तहत सभी रैंक और श्रेणी के कर्मचारियों को 10,000 रुपये का प्रीपेड रुपे कार्ड देगी। इसका इस्तेमाल 31 मार्च, 2021 तक किसी भी त्योहार के लिए किया जा सकेगा। सातवें वेतन आयोग में एडवांस का कोई प्रावधान नहीं था। कर्मचारी 10 किस्त में इसे लौटा सकेंगे। यह पूरी तरह से ब्याज मुक्त एडवांस होगा। इसमें बैंक चार्ज सरकार वहन करेगी।

एलटीसी का कैश क्लेम कर सकेंगे

एलटीसी कैश वाउचर की सुविधा भी कर्मचारियों को दी गयी है। एलटीसी कैश वाउचर के तहत सरकारी कर्मचारी यात्रा के लिए रिअम्बर्समेंट की बजाय कैश क्लेम कर सकते हैं। एलटीसी कैश का इस्तेमाल 31 मार्च, 2021 से पूर्व सामानों की खरीद, यात्रा टिकट के तीन गुना के बराबर किया जा सकेगा। वहीं, वे एक बार लीव एक इन्कैशमेंट का लाभ भी उठा सकते हैं। उचित भुगतान कर मुक्त होगा; वहीं, लीव इन्कैशमेंट पर पहले की दर से टैक्स देय होगा।

उप्र के 27 लाख कर्मचारियों में भी जगी उम्मीद

केंद्र के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 27 लाख कर्मचारियों में उम्मीद जग गई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को भी इस त्योहारी सीजन में एडवांस राशि की घोषणा करनी चाहिए। उम्मीद है सरकार जल्द ही इसकी घोषणा करेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेसवार्ता में बताया कि केंद्र सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को दशहरा-दिवाली के मौके पर 10,000 रुपये एडवांस मिलेंगे।

The second part of the Modi Govt's plan to boost consumer demand is a one-time restoration of the festival advance for central govt employees through the Special Festival Advance Scheme. This is expected to generate at least about Rs 8,000 crore of demand. pic.twitter.com/YnvdCTsnfE