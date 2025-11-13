हमदर्द चेहरे में छिपी साजिश! डॉ. शाहीन ने छात्रों और मरीजों को बनाया निशाना, अलकायदा कनेक्शन के चौंकाने वाले खुलासे

हमदर्द चेहरे में छिपी साजिश! Image Source - 'X' @IANS
Dr shaheen terror links brainwash: आतंकी कनेक्शन उजागर होने के बाद डॉ. शाहीन को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वह हमदर्द बनकर युवाओं को आतंक की राह पर ले जाती थी। जांच एजेंसियों को शक है कि शाहीन का संबंध अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल से था।
एटीएस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि शाहीन न सिर्फ मेडिकल छात्रों को बरगला रही थी, बल्कि मुस्लिम मरीजों को भी दहशतगर्दी की विचारधारा से जोड़ने की कोशिश करती थी। वह इलाज और रहनुमाई के नाम पर उनके मन में कट्टर सोच भरती थी।
यह पहला मामला नहीं है जब किसी डॉक्टर का नाम आतंकी गतिविधियों में आया हो। अगस्त 2024 में भी दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस, राजस्थान और झारखंड पुलिस ने एक बड़े अलकायदा नेटवर्क का खुलासा किया था। उस वक्त रांची के डॉ. इश्तियाक अहमद को गिरफ़्तार किया गया था, जो मॉड्यूल का सरगना बताया गया।
शाहीन की गिरफ्तारी के बाद एटीएस अब अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल से जुड़े हर व्यक्ति की जांच कर रही है। दिल्ली में भी टीम ने छानबीन की है ताकि दोनों मॉड्यूल्स के बीच के कनेक्शन को समझा जा सके।
सूत्रों के अनुसार, शाहीन विदेश में पढ़ने वाली छात्राओं से ऑनलाइन संपर्क करती थी। वह उन्हें ‘जमात उल मोमिनात’ नामक समूह से जोड़ने के लिए ब्रेनवॉश करती थी। वह ऑनलाइन गाइडेंस के नाम पर बात शुरू करती और धीरे-धीरे उन्हें संदिग्ध गतिविधियों में शामिल कर लेती।
जांच में यह भी सामने आया है कि शाहीन कई बार जम्मू-कश्मीर का दौरा कर चुकी है। उसका काम आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देना था- यानी ठिकाना, मदद और साधन जुटाना।
एटीएस अब शाहीन का आमना-सामना उसके भाई डॉ. परवेज से कराने की तैयारी में है। अब तक दोनों से अलग-अलग पूछताछ हुई है, लेकिन जल्द ही दोनों से एक साथ सवाल-जवाब होंगे। इसी केस में गिरफ्तार डॉ. मुजम्मिल से भी परवेज के कनेक्शन की जांच होगी।
सूत्रों ने बताया कि डॉ. परवेज अपने करीबियों से संपर्क में रहने के लिए सिर्फ कीपैड फोन का इस्तेमाल करता था। बुधवार को उसके घर आईआईएम रोड स्थित तकवा कॉलोनी के बाहर सन्नाटा पसरा रहा। मोहल्ले के लोग भी अपने घरों से बाहर नहीं निकले।
परवेज के दोस्त फारूख ने बताया कि वह अक्सर व्हाट्सएप पर इलाज की सलाह देता था और कभी खुद मिलना पसंद नहीं करता था। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि वह पहले क्रिकेट खेला करता था, लेकिन बीते कुछ सालों से उसका आना-जाना बंद हो गया था।
डॉ. परवेज की गिरफ्तारी के बाद मुत्तकीपुर और तकवा कॉलोनी में दहशत और चर्चा का माहौल है। लोग उसके घर के बाहर जुटकर पूछताछ कर रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई को लेकर बातें बना रहे हैं।
