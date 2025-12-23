 PM Surya Ghar Yojana में सब्सिडी के लिए योगी सरकार ने मंजूर किए 500 करोड़, जानिए आपको कैसे मिलेगा फायदा

PM Surya Ghar Yojana Update: उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और आम नागरिकों को बिजली बिल से राहत देने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ (PM Surya Ghar Yojana) के तहत राज्य सब्सिडी के लिए ₹500 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी समय पर, सरल और पारदर्शी तरीके से मिल सके, ताकि वे बिना किसी वित्तीय बोझ के अपने घरों में सोलर पावर प्लांट स्थापित कर सकें। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा के उपयोग को भी नई गति मिलेगी।

