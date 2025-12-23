 PM Surya Ghar Yojana में सब्सिडी के लिए योगी सरकार ने मंजूर किए 500 करोड़, जानिए आपको कैसे मिलेगा फायदा

सब्सिडी के लिए योगी सरकार ने मंजूर किए ₹500 करोड़, जानिए कैसे मिलेगा आम जनता को सीधा फायदा (फोटो सोर्स : Information Department )
PM Surya Ghar Yojana Update: उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और आम नागरिकों को बिजली बिल से राहत देने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ (PM Surya Ghar Yojana) के तहत राज्य सब्सिडी के लिए ₹500 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी समय पर, सरल और पारदर्शी तरीके से मिल सके, ताकि वे बिना किसी वित्तीय बोझ के अपने घरों में सोलर पावर प्लांट स्थापित कर सकें। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा के उपयोग को भी नई गति मिलेगी।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देशभर में घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत आम नागरिक अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर खुद बिजली पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल से बड़ी राहत पा सकते हैं। योगी सरकार इस योजना को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू कर रही है और अब ₹500 करोड़ की सब्सिडी राशि मंजूर कर इसे और मजबूत बनाया गया है।
राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार, अब तक योजना के तहत आवेदन करने वाले कई लाभार्थियों को राज्य सब्सिडी मिलने में देरी की समस्या आ रही थी। अनुपूरक बजट के रूप में ₹500 करोड़ मंजूर होने से राज्य सब्सिडी का भुगतान तेज़ होगा। लाभार्थियों को पूरी सब्सिडी समय पर मिलेगी। योजना के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा। नए आवेदनों की संख्या में इजाफा होगा। सरकार का स्पष्ट कहना है कि कोई भी पात्र लाभार्थी सब्सिडी से वंचित नहीं रहेगा।
उत्तर प्रदेश पहले ही देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां PM सूर्य घर योजना का सबसे प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक यूपी में 1,083.63 मेगावाट (MW) की सोलर इंस्टॉलेशन क्षमता विकसित की जा चुकी है। हजारों घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। राज्य में हर महीने नए उपभोक्ता योजना से जुड़ रहे हैं। यह उपलब्धि दिखाती है कि उत्तर प्रदेश अब पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ ग्रीन एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
PM सूर्य घर योजना के तहत आम नागरिकों को कई स्तरों पर लाभ मिलता है।
योगी आदित्यनाथ सरकार का फोकस उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसी रणनीति का हिस्सा है। सरकार का मानना है कि इससे बिजली उत्पादन में विविधता आएगी। कोयले पर निर्भरता कम होगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और सप्लाई चेन से जुड़े हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। शहरी हाउसिंग सोसायटी और अपार्टमेंट्स को योजना से जोड़ा जाएगा। सरकारी भवनों और स्कूलों में भी सोलर रूफटॉप को अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा हैइसके साथ ही, डिस्कॉम और निजी एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाकर इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।
