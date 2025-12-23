UP Home Guard Exam Date: इन तारीखों पर होगी यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा, जान लें एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सैलरी



यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा पैटर्न की बात करें तो लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें केवल सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है और इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 25 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया के लिए अयोग्य माना जाएगा। भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें। परीक्षा में जरनल नॉलेज, रीजनिंग, सामान्य हिंदी जैसे विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे।