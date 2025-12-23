UP Home Guard Exam Date: इन तारीखों पर होगी यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा, जान लें एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सैलरी

UP Home Guard Exam Date Released(AI Image-Grok)
UP Home Guard Exam Date को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। इस भर्ती को लेकर लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। यह परीक्षा अगले साल 2026 में 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। परीक्षा तीन दिनों में कुल छह शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। प्रतिदिन दो शिफ्टों में परीक्षा कराने की योजना है। यह लिखित परीक्षा ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट पर आयोजित होगी। अभ्यर्थी भर्ती से जुड़ी आधिकारिक जानकारी बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर देख सकते हैं।
यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा पैटर्न की बात करें तो लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें केवल सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है और इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 25 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया के लिए अयोग्य माना जाएगा। भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें। परीक्षा में जरनल नॉलेज, रीजनिंग, सामान्य हिंदी जैसे विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे।
चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षा, डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा। सभी चरण पूरे होने के बाद जिलेवार मेरिट सूची जारी की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को पहले की तुलना में बदले हुए मानकों के अनुसार 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना अनिवार्य होगा।
यूपी में होमगार्ड की सैलरी की बात करें तो होमगार्ड स्वयंसेवकों को ड्यूटी करने पर वर्तमान में 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ड्यूटी भत्ता दिया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित महंगाई भत्ता भी मिलेगा। यदि कोई स्वयंसेवक पूरे माह 30 दिन ड्यूटी करता है तो उसे ड्यूटी भत्ता और महंगाई भत्ता मिलाकर करीब 28 हजार रुपये तक की राशि मिल सकती है।
