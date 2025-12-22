BARC Vacancy 2025: भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करने का मौका, 1 लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

BARC Vacancy 2025: देश के टॉप रिसर्च सेंटर में शामिल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) में साइंटिफिक ऑफिसर बनने का सुनहरा अवसर सामने आया है। परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तहत BARC ने Scientific Officer Recruitment 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है, जबकि इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 21 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और साइंस पोस्टग्रेजुएट्स को देश की परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं और रिसर्च से जुड़ने का अवसर मिलेगा। यह भर्ती OCES-2026 और DGFS-2026 योजनाओं के माध्यम से की जा रही है।