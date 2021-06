यूपी में दो से ज्यादा बच्चों के परिवार को नहीं मिलेंगी सरकारी सुविधाएं, गवर्नमेंट जॉब में भी होगी मुश्किल, जानें नया कानून

New Law for UP Population Control: जनसंख्या पर नियंत्रण के लिहाज से देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश में अब दो से ज्यादा बच्चों के अभिभावकों के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।