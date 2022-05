छह साल के बेटे से पिता ने साइन कराया एग्रीमेंट, इतनी बड़ी-बड़ी रख दी शर्तें

Viral News: एक पिता ने अपने छह साल के बेटे से एग्रीमेंट साइन करा लिया। इतना ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी ऐसी शर्तें रख दी कि लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट लिख डाले।

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक एग्रीमेंट जबरदस्त तरीके से खूब वायरल हो रहा है। ये एग्रीमेंट एक बाप ने अपने छह साल के बच्चे से कराया है। इस एग्रीमेंट में कई शर्ते रखी गई हैं। शर्तें पूरी करने पर बोनस भी दिया जाएगा। दरअसल, बच्चों को काबू में रखने के लिए माता-पिता एक से बढ़कर तरीके निकाल हैं। उसी का तरीका सोशल मीडिया पर देखने को मिला। एक पिता ने 6 साल के बेटे के लिए बेहतरीन तरीका निकाला है। उसके लिए बाकायदा एक एग्रीमेंट बच्चे से साइन करा लिया है। इस एग्रीमेंट के तहत बच्चे को बताए गए काम करने के बदले उसे बोनस भी दिया जाएगा।

Father get signed Agreement from 6 years Old son Viral in Social Media