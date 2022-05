दोस्त की बैटरी से भी चल सकेगा आपका मोबाइल, लांच हुई बड़ी टेक्नालॉजी

New Technology for Mobile Charging: अब डाटा की तरह मोबाइल की चार्जिंग भी शेयर की जा सकती है। अब अपने दोस्त के फोन चुटकियों में बैटरी ले सकते हैं।

मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, चार्जर नहीं है या बिजली गायब है...कोई बात नहीं। बहुत जल्द आप बैटरी की चार्जिंग भी डेटा की तरह दूसरों से ले सकेंगे। यानि मोबाइल में पांच-सात फीसदी चार्ज बचे तो भी ज्यादा बैटरी वाले मोबाइल से कनेक्ट होकर घंटों फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तकनीक कानपुर स्थित उप्र वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान (यूपीटीटीआई) और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कन्नौज के वैज्ञानिकों ने मिलकर विकसित की है। इसे मोबाइल एडहॉक नेटवर्क नाम दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका ने वर्ष 2044 तक के लिए इस तकनीक का पेटेंट जारी कर दिया है।

Charge Your Mobile Phone by Sharing new technology launch in india