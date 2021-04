Kumbh Mela : कोरोना एटम बॉम्ब है हरिद्वार का कुंभ मेला, रामगोपाल वर्मा ने किये कई ट्वीट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. कोरोना महामारी के बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेला (Kumbh Mela) चल रहा है। यहां हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुंभ मेला ट्रेंड कर रहा है। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के बीच कई लोग सोशल मीडिया पर कुंभ के आयोजन पर सवाल उठा रहे है। अब बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कुम्भ मेले को कोरोना एटम बम करार दिया। साथ ही पिछले साल दिल्ली में जमात का उदाहरण देते हुए हिंदुओं से माफी मांगने की भी बात कही है।

रामगोपाल वर्मा (Ramgopal Verma) ने कुंभ मेले की एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, आप जो देख रहे हैं वो कुंभ मेला नहीं है, बल्कि ये कोरोना एटम बम है। मैं चकित हो रहा हूं कि इस वा/रल एक्सप्लोजन का दोष किसे दिया जाएगा? एक और ट्वीट में फिल्म निर्माता ने तंज कसते हुए कहा, बधाई हो इंडिया, लॉकडाउन को अब एक नया नाम दिया गया है 'ब्रेक द चैन'... वाह! और सभी लोगों को इस नामकरण संस्कार में इस वैधानिक चेतावनी के साथ बुलाया गया है कि कुंभ मेले से लौटने वालों को मास्क नहीं लगाना है क्योंकि वह पहले ही अपना वायरस गंगा में धो आए हैं। इसके अलावा उन्होंने एक के बाद एक कई और ट्वीट किये।

यह भी पढ़ें : Kumbh Mela सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल





What you are seeing is not KUMBH MELA but it’s a CORONA ATOM BOMB ..I wonder who will be made accountable for this VIRAL EXPLOSION pic.twitter.com/bQP9fVOw5c