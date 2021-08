यूपी में पहला ऐसा ट्रांसप्लांट, मरीज की मां ने डोनेट की किडनी, रोबोटिक ट्रीटमेंट से सफल हुआ ऑपरेशन

First Successful Kidney Transplant by Robot in SGPGI- मेडिकल साइंस में मशीन सबकी जरूरत बनती जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। संजय गांधी पीजीआई (SGPGI) में रोबोट की मदद से 42 साल की महिला का सफल किडनी ट्रांसप्लांट (Kidney Transplant) किया गया।