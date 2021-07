कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ही मिलेगा ईंधन, एयर कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ने से यूपी-बिहार के लोगों को सहूलियत

Fuel available to fill aircraft at Kushinagar International Airport- भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में पर्यटन के विकास को पंख लगने वाले हैं। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की उड्डयन इकाई ने कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने एविएशन स्टेशन का शिलान्यास किया।