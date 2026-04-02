LIC धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने सालों से फरार घोषित अपराधी को पकड़ा

जांच के दौरान जोशी को शुरू में गिरफ्तार किया गया था, और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। हालांकि, बाद में उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया और कई सालों तक फरार रहे। अधिकारियों ने बताया कि 24 दिसंबर, 2025 को उन्हें आधिकारिक तौर पर 'घोषित अपराधी' घोषित कर दिया गया था।