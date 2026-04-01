‘ना तो उत्तर प्रदेश में ‘भैया’ आएंगे और ना बंगाल में ‘दीदी’ रहेंगी’, सांसद दिनेश शर्मा का बड़ा बयान

BJP सांसद दिनेश शर्मा ने बड़ा बयान दिया। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
MP Dinesh Sharma Big Statement: BJP सांसद दिनेश शर्मा ने नक्सलवाद और राष्ट्रीय राजनीति को लेकर कांग्रेस तथा विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद से जुड़े हालिया भाषण को 'ऐतिहासिक' बताते हुए कहा कि इसमें कांग्रेस के आरोपों पर तथ्यों के साथ विस्तार से जवाब दिया गया।
BJP सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, "गृह मंत्री ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों को एक-एक करके, तथ्यों और पूरी सटीकता के साथ पूरी तरह से बेनकाब किया और उनका खंडन किया, जिससे कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस के पास चिल्लाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। कांग्रेस पहले से ही नक्सलवाद को सपोर्ट कर रही थी। इसमें कुछ नई बात नहीं है। कांग्रेस की सच्चाई अब सामने आ रही हो तो उनको परेशानी हो रही है। कांग्रेस अपने फायदे के लिए अराजक तत्वों का सपोर्ट कर रही थी। इसका जैसे खुलासा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, उसकी पूरे भारत में चर्चा हो रही है। नक्सलवाद का असली चेहरा आज देश के सामने आ गया है।"
BJP सांसद ने कहा कि नक्सलवाद को बैकग्राउंड से जैसे सपोर्ट किया जा रहा था, उससे ही ये इतना आगे बढ़ पाया है। अब लोग उतना नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो इसके खिलाफ गलत जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब धीरे-धीरे इनके चेहरे से नकाब उतर रहा है। कांग्रेस की सच्चाई धीरे-धीरे देश के सामने आ रही है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, "अब ना तो बंगाल में 'दीदी' रहेंगी, और ना ही उत्तर प्रदेश में 'भैया' आएंगे। अगर दीदी संतुष्ट हैं, तो यह अच्छी बात है, लेकिन बंगाल की जनता असल में तभी खुश होगी, जब BJP सत्ता में आएगी।"
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनता ममता सरकार से परेशान है। जनता की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। अगर कोई भी अपनी समस्या लेकर जाता है तो उसे वापस भेज दिया जाता है। जनता ने अब मन बना लिया है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को हटाकर BJP सरकार लानी है, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आने वाली है। जनता को पता है कि सपा सरकार में सुरक्षा नहीं है बल्कि अभी की BJP सरकार में सुरक्षा है और उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है।
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