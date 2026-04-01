‘ना तो उत्तर प्रदेश में ‘भैया’ आएंगे और ना बंगाल में ‘दीदी’ रहेंगी’, सांसद दिनेश शर्मा का बड़ा बयान

BJP सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, "गृह मंत्री ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों को एक-एक करके, तथ्यों और पूरी सटीकता के साथ पूरी तरह से बेनकाब किया और उनका खंडन किया, जिससे कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस के पास चिल्लाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। कांग्रेस पहले से ही नक्सलवाद को सपोर्ट कर रही थी। इसमें कुछ नई बात नहीं है। कांग्रेस की सच्चाई अब सामने आ रही हो तो उनको परेशानी हो रही है। कांग्रेस अपने फायदे के लिए अराजक तत्वों का सपोर्ट कर रही थी। इसका जैसे खुलासा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, उसकी पूरे भारत में चर्चा हो रही है। नक्सलवाद का असली चेहरा आज देश के सामने आ गया है।"