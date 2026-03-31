UP Police Promotion: यूपी में 109 इंस्पेक्टर बने सीओ, पुलिस विभाग में बड़ा प्रमोशन

UP Govt Promotes 109 Inspectors to CO Rank: उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य सरकार ने 109 पुलिस निरीक्षकों को पदोन्नत कर पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) बना दिया है। इस संबंध में गृह (पुलिस सेवाएं) अनुभाग-1 की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार यह पदोन्नति चयन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत की गई है। यह फैसला प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने और पुलिस बल में मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे निरीक्षकों के लिए यह निर्णय बड़ी राहत और उत्साह लेकर आया है।