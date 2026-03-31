IPL मैच को लेकर हाई अलर्ट, इकाना स्टेडियम पर कड़ी सुरक्षा

लखनऊ में IPL-2026 मैच को लेकर हाई अलर्ट, इकाना स्टेडियम के आसपास चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL-2026) के तहत होने वाले मैच को लेकर राजधानी लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सख्त कर दी गई है। इकाना स्टेडियम और उसके आसपास के क्षेत्रों को हाई अलर्ट पर रखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन की योजना लागू की है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मैच के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या सुरक्षा चूक से बचने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इकाना स्टेडियम को सुरक्षा के लिहाज से 3 सुपर जोन, 6 जोन और 16 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिससे हर हिस्से पर कड़ी निगरानी रखी जा सके।
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसमें डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं, जो अलग-अलग जोन और सेक्टर की निगरानी करेंगे।इसके अलावा, महिला दर्शकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 130 महिला पुलिसकर्मियों को भी विशेष रूप से तैनात किया गया है। ये महिला पुलिसकर्मी स्टेडियम और उसके आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में ड्यूटी पर रहेंगी।
आईपीएल मैच को देखते हुए पीएसी (प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी), आरएएफ (रैपिड एक्शन फोर्स), एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड), बीडीडीएस (बम निरोधक दस्ते) और डॉग स्क्वॉड को भी तैनात किया गया है। इन एजेंसियों की मौजूदगी से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है, ताकि किसी भी संभावित खतरे से तुरंत निपटा जा सके।
आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पूरे क्षेत्र की निगरानी CCTV कैमरों और ड्रोन के जरिए की जा रही है। 24 घंटे निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरों की मदद से भीड़भाड़ वाले इलाकों और पार्किंग स्थलों पर विशेष नजर रखी जा रही है, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सके।
मैच के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष योजना लागू की गई है। ट्रैफिक प्रबंधन को 2 सुपर जोन, 3 जोन और 9 सेक्टर में बांटा गया है। इसके तहत विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन लागू किया गया है और वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था की गई है। आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें।
स्टेडियम आने वाले दर्शकों, खिलाड़ियों और वीवीआईपी मेहमानों के लिए अलग-अलग रूट और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इससे भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना पास के किसी भी वाहन को स्टेडियम के पास प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, पार्किंग के लिए निर्धारित स्थानों का ही उपयोग करने की अपील की गई है।
लखनऊ पुलिस ने दर्शकों से अपील की है कि वे समय से पहले स्टेडियम पहुंचे, ताकि सुरक्षा जांच में किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही, प्रतिबंधित वस्तुएं स्टेडियम में लाने से बचें और सुरक्षा जांच में सहयोग करें। पुलिस ने यह भी कहा है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिसकर्मी को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को सफल बनाने में आम जनता की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। यदि दर्शक नियमों का पालन करेंगे और पुलिस का सहयोग करेंगे, तो आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सकेगा।
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