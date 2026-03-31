IPL मैच को लेकर हाई अलर्ट, इकाना स्टेडियम पर कड़ी सुरक्षा

मैच के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष योजना लागू की गई है। ट्रैफिक प्रबंधन को 2 सुपर जोन, 3 जोन और 9 सेक्टर में बांटा गया है। इसके तहत विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन लागू किया गया है और वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था की गई है। आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें।