डेंगू की पहली स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल अंतिम फेज में; जानें कब तक अस्पतालों में हो सकती है उपलब्ध?

इस वैक्सीन का विकास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और पैनासिया बायोटेक ने किया है। इसका क्लीनिकल ट्रायल अपने अंतिम चरण में है। इस वैक्सीन के तीसरे चरण (Phase-3) का ट्रायल देश के 19 प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में किया गया है। लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) इस महत्वपूर्ण परीक्षण का हिस्सा रहा है। एक निजी चैनल से बातचीत में केजीएमयू के प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने बताया कि तीसरे चरण का ट्रायल अगस्त 2024 में शुरू हुआ था जिसमें देशभर के 10 हजार से अधिक स्वस्थ लोगों ने भाग लिया।