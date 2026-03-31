Summer Holidays: गर्मी की छुट्टियों में रेलवे का बड़ा प्लान, लखनऊ रूट से चलेंगी 57 स्पेशल ट्रेनें

हालांकि होली के बाद दिल्ली और मुंबई रूट पर यात्रियों की भीड़ में कुछ कमी आई है और वेटिंग लिस्ट घटने लगी है, लेकिन देहरादून, ऋषिकेश और काठगोदाम रूट पर अब भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है।बाघ एक्सप्रेस, दून एक्सप्रेस, कुंभ एक्सप्रेस और काठगोदाम एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट यात्रियों की परेशानी का कारण बनी हुई है। टिकट कन्फर्म न होने से लोग अपनी यात्रा योजनाओं को लेकर असमंजस में हैं। इसी तरह जम्मू और पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली ट्रेनों में भी सीटों की भारी कमी देखी जा रही है। गुवाहाटी और कोलकाता रूट पर भी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।