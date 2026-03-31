Kashi Mahakal Express: काशी महाकाल एक्सप्रेस में बढ़ेगे अतिरिक्त कोच, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत और त्योहारों के चलते ट्रेनों में यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खासतौर पर धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली ट्रेनों में सीटों की भारी मांग देखी जा रही है। काशी महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी और इंदौर के बीच चलने वाली एक प्रमुख ट्रेन है, जो काशी और उज्जैन जैसे धार्मिक स्थलों को जोड़ती है। इस कारण इस ट्रेन में साल भर यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ रहती है, लेकिन मार्च और अप्रैल के महीनों में यह दबाव और बढ़ जाता है।