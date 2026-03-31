Kashi Mahakal Express: काशी महाकाल एक्सप्रेस में बढ़ेगे अतिरिक्त कोच, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

काशी महाकाल एक्सप्रेस में बढ़े कोच, 31 मार्च और 7 अप्रैल को मिलेगी राहत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Kashi Mahakal Express: यात्रियों की बढ़ती भीड़ और वेटिंग लिस्ट की समस्या को देखते हुए रेलवे ने एक अहम फैसला लिया है। वाराणसी से इंदौर के बीच चलने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस में 31 मार्च और 7 अप्रैल को अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। इस कदम से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) कुलदीप तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों तिथियों पर ट्रेन में थर्ड एसी इकोनॉमी के दो अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। इससे उन यात्रियों को फायदा मिलेगा, जिन्हें कन्फर्म टिकट नहीं मिल पा रहा था।
गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत और त्योहारों के चलते ट्रेनों में यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खासतौर पर धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली ट्रेनों में सीटों की भारी मांग देखी जा रही है। काशी महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी और इंदौर के बीच चलने वाली एक प्रमुख ट्रेन है, जो काशी और उज्जैन जैसे धार्मिक स्थलों को जोड़ती है। इस कारण इस ट्रेन में साल भर यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ रहती है, लेकिन मार्च और अप्रैल के महीनों में यह दबाव और बढ़ जाता है।
रेलवे द्वारा जोड़े जा रहे अतिरिक्त कोच थर्ड एसी इकोनॉमी श्रेणी के होंगे। यह श्रेणी यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि इसमें स्लीपर के मुकाबले अधिक सुविधा और एसी यात्रा का अनुभव कम कीमत में मिलता है। दो अतिरिक्त कोच जुड़ने से दर्जनों यात्रियों को कन्फर्म सीट मिल सकेगी और वेटिंग लिस्ट में कमी आएगी। इससे खासतौर पर लंबी दूरी के यात्रियों को राहत मिलेगी।
काशी महाकाल एक्सप्रेस का महत्व धार्मिक दृष्टि से भी काफी ज्यादा है। यह ट्रेन वाराणसी (काशी) और उज्जैन (महाकाल) जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ती है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस ट्रेन से यात्रा करते हैं। अतिरिक्त कोच जुड़ने से उन श्रद्धालुओं को भी सुविधा मिलेगी, जो लंबे समय से टिकट कन्फर्म होने का इंतजार कर रहे थे।
रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रहा है। जहां एक ओर स्पेशल ट्रेनों की योजना बनाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़कर भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में यदि जरूरत पड़ी तो अन्य ट्रेनों में भी इसी तरह अतिरिक्त कोच लगाए जा सकते हैं।
वर्तमान में कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। खासकर त्योहारों और छुट्टियों के दौरान यह समस्या और बढ़ जाती है। काशी महाकाल एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़ने से इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी हद तक राहत मिलेगी और वेटिंग लिस्ट में कमी आने की संभावना है।
रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना समय रहते बनाएं और टिकट की उपलब्धता की जानकारी नियमित रूप से चेक करते रहें। अतिरिक्त कोच जुड़ने के बाद टिकट बुकिंग में बदलाव संभव है, जिससे कई यात्रियों को कन्फर्म सीट मिल सकती है। इसके अलावा, यात्रियों को यह भी सुझाव दिया गया है कि वे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के माध्यम से ही टिकट बुक करें, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके।
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