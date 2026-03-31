Mayawati Meeting: लखनऊ में बसपा बैठक, मायावती संगठन और जनाधार मजबूत करने पर शुरू हुआ मंथन

बसपा प्रमुख मायावती का मुख्य फोकस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर रहेगा। पार्टी के भीतर लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा है कि कई जिलों में संगठनात्मक गतिविधियां कमजोर पड़ी हैं। ऐसे में इस बैठक के जरिए बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने की रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारियों से उनके क्षेत्रों की रिपोर्ट ली जाएगी। साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि किन क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ कमजोर हुई है और उसे कैसे मजबूत किया जा सकता है।