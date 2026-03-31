New liquor policy 1 April: लखनऊ में खत्म हुई 31 मार्च की सस्ती शराब परंपरा, नई नीति का असर

New liquor policy 2026: हर साल मार्च का महीना खत्म होते-होते शराब उपभोक्ताओं के लिए एक तरह का “छूट का मौसम” लेकर आता था। 31 मार्च के आसपास शहर के ठेकों पर भारी भीड़ देखने को मिलती थी, क्योंकि ठेकेदार पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए शराब पर आकर्षक छूट देते थे। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदली हुई है। नई आबकारी नीति के लागू होने के बाद वर्षों पुरानी यह परंपरा टूट गई है और सस्ती शराब मिलने की उम्मीद बेहद कम हो गई है।