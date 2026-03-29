102-108 Ambulances Fuel Rules: यूपी में एंबुलेंस नियम बदले, अब किसी भी पेट्रोल पंप से मिलेगा ईंधन

102-108 Ambulances Fuel Rules Updated: उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुचारु और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। 102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं के संचालन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया गया है, जिससे अब इन एंबुलेंसों को ईंधन भरवाने में आने वाली दिक्कतों से राहत मिलेगी। नए नियमों के तहत अब एंबुलेंस चालक किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन भरवा सकेंगे और आपात स्थिति में नगद भुगतान करने की भी अनुमति दी गई है।

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब हाल ही में ईंधन आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के कारण प्रदेश के लगभग 30 जिलों में एंबुलेंस सेवाएं प्रभावित हो गई थीं। इस स्थिति ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके बाद सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए नियमों में संशोधन किया।