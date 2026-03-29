UP में नया नियम: दहेज उत्पीड़न समेत 31 मामलों में सीधे FIR नहीं, पहले मजिस्ट्रेट का आदेश

अदालत ने यह भी संकेत दिया था कि ऐसे मामलों में पहले न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि यह तय किया जा सके कि मामला दर्ज करने योग्य है या नहीं। इसी टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय ने यह नया आदेश जारी किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से झूठे और दुर्भावनापूर्ण मामलों पर काफी हद तक रोक लगेगी। खासकर दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों में कई बार पारिवारिक विवाद को आपराधिक रूप देकर एफआईआर दर्ज कराई जाती थी। अब मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होने से ऐसे मामलों में एक प्रारंभिक जांच की परत जुड़ जाएगी, जिससे केवल वास्तविक मामलों में ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी।