लखनऊ PGI में बड़ी भर्ती को हरी झंडी: 614 डॉक्टरों समेत 2314 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ

Lucknow PGI Job Alert: राजधानी लखनऊ स्थित PGI में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। संस्थान की गवर्निंग बॉडी की बैठक में कुल 2314 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 614 डॉक्टरों के पद भी शामिल हैं। इस निर्णय के बाद लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।