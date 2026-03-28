लखनऊ PGI में बड़ी भर्ती को हरी झंडी: 614 डॉक्टरों समेत 2314 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ

गवर्निंग बॉडी की बैठक में अहम फैसला, एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर को मिलेगा बड़ा संबल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Lucknow PGI Job Alert: राजधानी लखनऊ स्थित PGI में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। संस्थान की गवर्निंग बॉडी की बैठक में कुल 2314 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 614 डॉक्टरों के पद भी शामिल हैं। इस निर्णय के बाद लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
इस भर्ती प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा संस्थान के एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर को होगा। यहां बच्चों के इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। अब 614 डॉक्टरों की भर्ती के साथ इस सेंटर की कार्यक्षमता में काफी सुधार आएगा। इसमें 131 सीनियर डॉक्टर और 483 रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हैं, जो विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देंगे।
केवल डॉक्टर ही नहीं, बल्कि अन्य जरूरी स्टाफ की भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। कुल 1540 पद नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 160 पद आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाएंगे। इस व्यापक भर्ती प्रक्रिया से अस्पताल की कार्यप्रणाली में संतुलन आएगा और मरीजों को हर स्तर पर बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
PGI जैसे बड़े संस्थान में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में स्टाफ की कमी के कारण कई बार इलाज में देरी और असुविधा की शिकायतें सामने आती रही हैं। अब इतने बड़े स्तर पर भर्ती होने से न केवल मरीजों की देखभाल बेहतर होगी, बल्कि डॉक्टरों और स्टाफ पर काम का दबाव भी कम होगा। इससे इलाज की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।
यह निर्णय गवर्निंग बॉडी की बैठक में लिया गया, जिसमें संस्थान के विकास और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अधिकारियों का कहना है कि यह भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से जल्द शुरू की जाएगी, ताकि जल्द से जल्द पदों को भरा जा सके और मरीजों को इसका लाभ मिलना शुरू हो।
इस फैसले के बाद मरीजों और उनके परिजनों में भी राहत की उम्मीद जगी है। PGI में दूर-दूर से लोग इलाज के लिए आते हैं, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण उन्हें कई बार लंबा इंतजार करना पड़ता था। नई भर्ती के बाद ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं में सुधार होने की संभावना है, जिससे मरीजों को तेजी से इलाज मिल सकेगा।
इस भर्ती से केवल स्वास्थ्य सेवाओं में ही सुधार नहीं होगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन और अन्य पदों पर भर्ती से बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। यह कदम प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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