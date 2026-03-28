28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

लखनऊ PGI में बड़ी भर्ती को हरी झंडी: 614 डॉक्टरों समेत 2314 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ

Lucknow PGI Approves 2314: लखनऊ पीजीआई में 2314 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिली, जिसमें 614 डॉक्टर शामिल हैं, एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर को मजबूत करने के साथ नर्स और टेक्नीशियन पद भी भरे जाएंगे।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 28, 2026

गवर्निंग बॉडी की बैठक में अहम फैसला, एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर को मिलेगा बड़ा संबल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

गवर्निंग बॉडी की बैठक में अहम फैसला, एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर को मिलेगा बड़ा संबल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Lucknow PGI Job Alert: राजधानी लखनऊ स्थित PGI में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। संस्थान की गवर्निंग बॉडी की बैठक में कुल 2314 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 614 डॉक्टरों के पद भी शामिल हैं। इस निर्णय के बाद लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर को मिलेगा बड़ा लाभ

इस भर्ती प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा संस्थान के एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर को होगा। यहां बच्चों के इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। अब 614 डॉक्टरों की भर्ती के साथ इस सेंटर की कार्यक्षमता में काफी सुधार आएगा। इसमें 131 सीनियर डॉक्टर और 483 रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हैं, जो विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देंगे।

डॉक्टरों के साथ अन्य स्टाफ की भी भर्ती

केवल डॉक्टर ही नहीं, बल्कि अन्य जरूरी स्टाफ की भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। कुल 1540 पद नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 160 पद आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाएंगे। इस व्यापक भर्ती प्रक्रिया से अस्पताल की कार्यप्रणाली में संतुलन आएगा और मरीजों को हर स्तर पर बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं में आएगा सुधार

PGI जैसे बड़े संस्थान में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में स्टाफ की कमी के कारण कई बार इलाज में देरी और असुविधा की शिकायतें सामने आती रही हैं। अब इतने बड़े स्तर पर भर्ती होने से न केवल मरीजों की देखभाल बेहतर होगी, बल्कि डॉक्टरों और स्टाफ पर काम का दबाव भी कम होगा। इससे इलाज की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।

 गवर्निंग बॉडी का अहम निर्णय

यह निर्णय गवर्निंग बॉडी की बैठक में लिया गया, जिसमें संस्थान के विकास और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अधिकारियों का कहना है कि यह भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से जल्द शुरू की जाएगी, ताकि जल्द से जल्द पदों को भरा जा सके और मरीजों को इसका लाभ मिलना शुरू हो।

मरीजों और तीमारदारों को राहत

इस फैसले के बाद मरीजों और उनके परिजनों में भी राहत की उम्मीद जगी है। PGI में दूर-दूर से लोग इलाज के लिए आते हैं, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण उन्हें कई बार लंबा इंतजार करना पड़ता था। नई भर्ती के बाद ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं में सुधार होने की संभावना है, जिससे मरीजों को तेजी से इलाज मिल सकेगा।

रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे

इस भर्ती से केवल स्वास्थ्य सेवाओं में ही सुधार नहीं होगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन और अन्य पदों पर भर्ती से बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। यह कदम प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Rahul Gandhi मानहानि केस: रामनवमी अवकाश के चलते टली सुनवाई, आज MP/MLA कोर्ट में होगी अहम सुनवाई
सुल्तानपुर
गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर दर्ज है मामला, सुल्तानपुर की विशेष अदालत में चल रही है सुनवाई (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Mar 2026 12:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ PGI में बड़ी भर्ती को हरी झंडी: 614 डॉक्टरों समेत 2314 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लखनऊ में SIR के तहत रिकॉर्ड स्तर पर मतदाता सत्यापन पूरा, 10 अप्रैल को जारी होगी अंतिम सूची

UP में मतदाता सूची का बड़ा अपडेट, 10 अप्रैल को जारी होगी फाइनल लिस्ट (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

कैसरबाग में दो दिवसीय प्रदर्शनी का आगाज, फिल्म स्क्रीनिंग और पैनल चर्चा आकर्षण का केंद्र

फिल्म स्क्रीनिंग और पैनल चर्चा के जरिए सिनेमा, संस्कृति और समाज पर होगी सार्थक बातचीत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

2 अप्रैल से शुरू होगी नई ट्रेन, लखनऊ को आनंदविहार-पुरुलिया एक्सप्रेस की बड़ी सौगात

हर गुरुवार चलेगी नई ट्रेन, लखनऊ सहित पूर्वांचल और झारखंड के यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

मिर्जामुराद में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, युवक की मौत, आधा दर्जन लोग गंभीर घायल

लखनऊ

नवरात्रि में सीएम योगी का अलग अंदाज: मंदिरों में पूजा, विकास योजनाएं और जनता से सीधा संवाद

चैत्र नवरात्रि में निखरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुआयामी छवि: संत, सेवक और सशक्त प्रशासक का संगम   (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.