Rahul Gandhi मानहानि केस: रामनवमी अवकाश के चलते टली सुनवाई, आज MP/MLA कोर्ट में होगी अहम सुनवाई

Rahul Gandhi: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में सुनवाई रामनवमी के अवकाश के चलते टल गई। अब इस मामले पर आज विशेष MP/MLA कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। यह मामला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था।