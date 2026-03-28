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सुल्तानपुर

Rahul Gandhi मानहानि केस: रामनवमी अवकाश के चलते टली सुनवाई, आज MP/MLA कोर्ट में होगी अहम सुनवाई

सुल्तानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई रामनवमी अवकाश के चलते टल गई, अब आज MP/MLA कोर्ट में अहम सुनवाई होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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सुल्तानपुर

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Ritesh Singh

Mar 28, 2026

गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर दर्ज है मामला, सुल्तानपुर की विशेष अदालत में चल रही है सुनवाई (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर दर्ज है मामला, सुल्तानपुर की विशेष अदालत में चल रही है सुनवाई (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Rahul Gandhi: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में सुनवाई रामनवमी के अवकाश के चलते टल गई। अब इस मामले पर आज विशेष MP/MLA कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। यह मामला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था।

रामनवमी अवकाश के कारण टली सुनवाई

बताया जा रहा है कि अदालत में सुनवाई की तारीख पहले निर्धारित थी, लेकिन रामनवमी के अवकाश के चलते कार्यवाही नहीं हो सकी। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख तय करते हुए मामले की सुनवाई आज के लिए निर्धारित कर दी। अब सभी की नजरें आज होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं।

MP/MLA कोर्ट में चल रहा मामला

यह मामला सुल्तानपुर की दीवानी अदालत के अंतर्गत आने वाले विशेष MP/MLA कोर्ट में विचाराधीन है। इस कोर्ट में जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। राहुल गांधी इस मामले में पहले ही अदालत में पेश होकर अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं। उनके बयान के बाद अब कोर्ट में आगे की सुनवाई की प्रक्रिया जारी है।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी द्वारा एक सार्वजनिक मंच से दिए गए बयान में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसी को आधार बनाकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया। वादी पक्ष का आरोप है कि इस टिप्पणी से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है, जबकि बचाव पक्ष का कहना है कि यह बयान राजनीतिक संदर्भ में दिया गया था।

पहले भी चर्चा में रहा मामला

यह मामला पहले भी कई बार सुर्खियों में आ चुका है। हर सुनवाई के दौरान मीडिया और राजनीतिक दलों की नजर इस पर बनी रहती है। राहुल गांधी जैसे बड़े नेता के खिलाफ चल रहा यह केस राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कानूनी प्रक्रिया पर नजर

अनुराग रस्तोगी का मानना है कि इस मामले में कोर्ट की कार्यवाही और फैसले का असर व्यापक हो सकता है। यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि कानून के बीच संतुलन को लेकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

राजनीतिक माहौल पर असर

इस केस को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विभिन्न दलों के नेता अपने-अपने तरीके से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में यह मामला केवल कानूनी ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी अहम बन गया है।

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Updated on:

28 Mar 2026 11:51 am

Published on:

28 Mar 2026 11:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sultanpur / Rahul Gandhi मानहानि केस: रामनवमी अवकाश के चलते टली सुनवाई, आज MP/MLA कोर्ट में होगी अहम सुनवाई

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