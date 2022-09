लखनऊ के ओमेक्स अपार्टमेंट में 18वीं मंजिल से गिरकर बच्ची की मौत

लखनऊ के ओमेक्स अपार्टमेंट में साढ़े तीन साल की बच्ची तान्या अपार्टमेंट की 18वीं मंजिल की सीढ़ियों से नीचे गिर गई। जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। जिस समय ये हादसा हुआ तब बच्ची की मां फ्लैट नम्बर-1802 में अपर्णा गुप्ता के यहां काम कर रही थी।

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली क्षेत्र में शहीदपथ के किनारे ओमेक्स अपार्टमेंट में मंगलवार की शाम एक बड़ा हादसा हो गया। यहां साढ़े तीन साल की बच्ची तान्या अपार्टमेंट की 18वीं मंजिल की सीढ़ियों से नीचे गिर गई। इतनी ऊंचाई से नीचे बेसमेंट में गिरकर बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही घटना की जानकारी लोगों को मिली तो पूरी सोसाइटी के लोगों में कोहराम मच गया। जब तक उन्होंने बच्ची को उठाकर देखा या अस्पताल लेकर जाते बच्ची ने दम तोड़ दिया था। बताया जाता है कि जिस समय ये हादसा हुआ तब बच्ची की मां फ्लैट नम्बर-1802 में अपर्णा गुप्ता के यहां काम कर रही थी। इसी दौरान बच्ची खेलते हुए सीढ़ी के पास पहुंच गई और बीच में बनी जगह से फिसल कर सीधे बेसमेंट में जा गिरी।

Girl dies after falling from 18th floor at Omaxe Apartment in Lucknow