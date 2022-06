अगर इन दो बड़े सरकारी बैंकों में है आपका खाता तो निकाल लीजिए धन, सरकार का बड़ा ऐलान

Bank News: सरकार की तरफ से दो बड़ी सरकारी बैंको के ऐलान होने वाले हैं। यदि आपका खाता भी इन बैंकों में हैं तो सतर्क हो जाइए। इन बैंकों में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।

भारत में निजीकरण की मांग तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ मोदी सरकार के द्वारा रेलवे और अन्य चीजों को निजी हाथों में सौंपने की बात कही जा रही है। इसी बीच अब एक और खबर सामने आई है। जिससे कुछ लोगों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। जानकारी मिली है कि देश की दो सरकारी बैंक जल्दी ही प्राइवेट हो सकती है। इसकी बोलियां अब कई कंपनियों के द्वारा लगना शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार सितंबर तक इन बैंकों का निजीकरण के हाथों में सौंप दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी भी इसके विरोध में लगातार हड़ताल कर रहे हैं।

Government Bank SBI and Indian overseas bank going to be private in india