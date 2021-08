Hariyali Teej 2021 : हरियाली तीज करें ऑनलाइन शॉपिंग, यहां मिल रही है आकर्षक छूट

लखनऊ. Hariyali Teej 2021: हरियाली तीज 11 अगस्त को है। यह सुहागिनों का प्रमुख त्यौहार है। इसे देखते हुए अभी से बाजारों में रौनक बढ़ गई है। कोरोना कॉल में कई वेबसाइट्स ऑनलाइन शापिंग पर शानदार ऑफर दे रही हैं। यहां खरीदारी कर आप अपने पैसे तो बचा ही सकते हैं। भीड़-भाड़ में भी जाने का खतरा नहीं रहेगा।

अमेज़न (Amazon)

1) Hartalika Teej Pooja Kit - इस किट में पूजा सामग्री के 26 आइटम्स उपलब्ध हैं। जैसे- श्रृंगार पैकेट, शिव- पार्वती फोटो, हरतालिका तीज बुक, दरभा /कुश घास, अगरबत्ती पैकेट्स, गुलाल (गुलाबी), मिट्टी का दिया, कपास की बाती (cotton wicks), जनेऊ, इत्र/अत्तर (Fragrance Oil), कुमकुम (लाल), सप्त धान पैकेट्स, सिन्दूर (पीला)

Price: 1,501

Weight: 2kg

Brand: Online Pooja Shop

2) Complete Pooja Samagri Kit- इस किट में पूजा सामग्री के 21 आइटम्स उपलब्ध हैं, जो किसी भी पूजा के लिए जरूरी होता है। सामग्री छोटे से ट्रांसपेरेंट बॉक्स में होने के कारण ट्रैवलिंग, गिफ्ट, और ऑफिस सम्बन्धी कार्यो में काफी मददगार साबित होती है। इसमें रोली, चावल, घी बत्ती, कलावा, गंगाजल, कपूर, धूपबत्ती, हवन सामग्री, चन्दन टीका, सिन्दूर, माचिस, जनेऊ, इलाइची, सुपारी, हल्दी, मिश्री, मेहंदी, गुलाल, इत्र, लौंग।

Price: 400

Brand: TOTA

फ्लिपकार्ट (Flipkart)

Hartalika Teej Poojan Samagri Prayer Kit- इस किट में पूजा सामग्री में हरतालिका तीज बुक के साथ ही बिछाने का आसन और कपास की बाती जैसी अन्य पूजन सामग्री उपलब्ध है।

Price: 399

Seller: Vedic Colors

इंडिया मार्ट (India Mart)

Teej Festival Kit- यह एक फेस्टिवल गिफ्टिंग प्रिंटेड बॉक्स है, जिसमें पूजा के लिए 8 सामग्री उपलब्ध हैं। जैसे- तीज माता की मूर्ति, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सौफ-सुपारी, मिट्टी का दिया, मोर पंख आदि।

Price: Get the Best Price after registering your Mobile Number

Brand: Indo-Divine Spiritual Solutions Private Limited

Location: Jaipur, Rajasthan

शॉपक्लूज (Shopclues)

Hartalika Teej Pooja kit- इस किट में शुद्ध, प्राकृतिक, और अच्छी गुणवत्ता वाली समग्र पूजा की सामग्री उपलब्ध हैं। जैसे

शिव-पार्वती की फोटो। गंगाजल, अक्षत, जनेऊ, इत्र, केसर, अबरख, इलाइची, पान का पत्ता, सोलह श्रृंगार, पंचमेवा, सप्तधान, हरतालिका पूजा बुक जैसी कई अन्य चीजें।

Price:1900

Brand:Shubh Bhakti

स्नैपडील (Snapdeal)

Hartalika Teej Pooja kit- इस किट में आसन, नारियल का गोला, कलावा, हल्दी, चन्दन, इत्र, सुपारी, जैसी कई अन्य चीज़ें इस किट में उपलब्ध हैं।

Price: Under 2000

Brand: Shubh Bhakti

यह भी पढ़ें- हरियाली तीज के दिन क्या करती हैं महिलाएं, पढ़िए यह कहानी

Report- महिमा सोनी