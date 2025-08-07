UP Rain Alert: मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट , अगले 24 घंटे में 26 जिलों में तेज बरसात

UP Heavy Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और अगले 24 घंटे राज्य के कई जिलों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि 26 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही, विभाग ने यात्रियों, किसानों और प्रशासन के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।