IRCTC: अब यात्रा के दौरान TTE नहीं चेक कर सकते टिकट, जानिए बदलाव के बाद नया नियम

Indian Railways: रेलवे ने अपने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इसी में से अब नया बदलाव किया है। वहीं कुछ नियमों के पालन न करने पर शिकायत की शुरुआत की है।

भारतीय रेलवे में इन दिनों कई बड़े नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। यदि आप भी रेलवे में यात्रा करते हैं तो आप यह खबर जरूर पढ़े। यह नियम आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार आए ऐसा हो जाता है आप यात्रा का रूल नहीं जानते हैं, और यात्रा करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में बहुत सारी परेशानियां सामने आ जाती है, इन्हीं सब परेशानियों को दूर करने के लिए आज हम आपको कुछ नियम बताने जा रहे हैं। हर यात्री चाहता है कि उसका यात्रा सुखद हो। लेकिन, कई बार ट्रेन में होने वाले शोर, टिकट चेकिंग, सीट को लेकर यात्रियों की आवाजाही से अक्सर लोग परेशान हो जाते है, तो क्या आप जानते हैं, ट्रेन यात्रा के दौरान आपकी बगैर मर्जी के कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। रेलवे के नियमों के मुताबिक, रेलवे का टिकट एग्जामिनर (TTE) भी सोते वक्त आपकी टिकट चेक नहीं कर सकता।

