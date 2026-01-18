‘प्लेन में बम है’… दिल्ली से पश्चिम बंगाल जा रही फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, जांच जारी

विमान में कुल 238 लोग सवार थे, जिनमें शामिल थे, इनमें 222 वयस्क यात्री थे, 8 बच्चे, 6 क्रू मेंबर और 2 पायलट थे। लैंडिंग के तुरंत बाद सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकाला गया। विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जहां बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad), CISF, फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने विमान और यात्रियों के सामान की गहन तलाशी शुरू कर दी।