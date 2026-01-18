‘प्लेन में बम है’… दिल्ली से पश्चिम बंगाल जा रही फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, जांच जारी

इंडिगो फ्लाइट में बम की सूचना, PC- Patrika
लखनऊ : दिल्ली से पश्चिम बंगाल जा रही एक फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। रविवार सुबह दिल्ली से पश्चिम बंगाल के बागडोगरा जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E-6650 में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विमान को तत्काल लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी।
विमान में कुल 238 लोग सवार थे, जिनमें शामिल थे, इनमें 222 वयस्क यात्री थे, 8 बच्चे, 6 क्रू मेंबर और 2 पायलट थे। लैंडिंग के तुरंत बाद सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकाला गया। विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जहां बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad), CISF, फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने विमान और यात्रियों के सामान की गहन तलाशी शुरू कर दी।
ACP राजनीश वर्मा ने बताया कि यह धमकी एक हाथ से लिखे नोट के रूप में मिली थी और वर्तमान में पूरी जांच चल रही है। अभी तक किसी भी तरह का कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु मिलने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। सभी यात्री सुरक्षित हैं और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटनाओं में एहतियात के तौर पर त्वरित कार्रवाई की जाती है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे।
