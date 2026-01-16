16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

प्रयागराज

डिफेंडर…पोर्श के बाद अब ‘सतुआ बाबा’ ने खरीदी डेढ़ करोड़ की मर्सिडीज-बेंज

Satua Baba Luxury Cars : सतुआ बाबा की सबसे ज्यादा चर्चा उनकी लग्जरी गाड़ियों की वजह से हो रही है। सतुआ बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी भी बताए जा रहे हैं।

प्रयागराज

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 16, 2026

माघ मेले में सतुआ बाबा की लग्जरी कारें बनी चर्चा का केंद्र, PC- @SachinGuptaUP

प्रयागराज : प्रयागराज माघ मेले में सतुआ बाबा लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। सतुआ बाबा की सबसे ज्यादा चर्चा उनकी लग्जरी गाड़ियों की वजह से हो रही है। सतुआ बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी भी बताए जा रहे हैं। सीएम जब माघ मेले में आए तो सतुआ बाबा के आश्रम में भी गए थे।

डिफेंडर और पोर्श के बाद मर्सिडीज

सतुआ बाबा माघ मेले में अपनी तीन करोड़ की डिफेंडर कार से आए थे। इसके बाद उन्होंने लगभग 5 करोड़ की पोर्श कार खरीदी। डिफेंडर और पोर्श टर्बो के साथ उन्होंने फोटो भी शेयर की थी। डिफेंडर और पोर्श कार की खूब चर्चा हुई। अब सतुआ बाबा ने मर्सिडीज-बेंज GLS 450 खरीदी है, जिसकी तस्वीर शुक्रवार को सामने आई।

चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं सतुआ बाबा

सतुआ बाबा चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं। उनकी चार्टर्ड प्लेन में लेटे हुए सफर करते एक तस्वीर सामने आई थी, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। सतुआ बाबा अक्सर पीले वस्त्रों में रहते हैं और रे-बेन जैसे ब्रांड का काला चश्मा लगाते हैं।

जो हमसे चिढ़ रहे वो सनातन विरोधी

सतुआ बाबा का कहना है कि ये सभी कारें सनातन धर्म का वैभव हैं। ये सभी कारें भक्तों के चंदे से खरीदी गई हैं। यह सभी आश्रम के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। इनके कागज पूरे हैं। जो लोग हमारी इन कारों को देख कर सवाल उठा रहे हैं वह हमसे नहीं सनातन से चिढ़ रहे हैं।

ललितपुर के मसौरा गांव के रहने वाले हैं सतुआ बाबा

सतुआ बाबा ललितपुर जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे-44 से सटे गांव मसौरा के रहने वाले हैं। सतुआ बाबा का नाम संतोष तिवारी है। उनके पिता का नाम शोभाराम तिवारी और माता का नाम राजाबेटी तिवारी है। सतुआ बाबा 4 भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं।

Patrika Site Logo

