डिंपल के लिए आया हीरे का हार… अखिलेश ने लौटाया; बोले- उनको शौक नहीं

डिंपल यादव को गहनों का कोई खास शौक नहीं है। साल 2021 की बात है, जब एक वरिष्ठ नेता उनसे मिलने पहुंचे और डिंपल के लिए हीरे का हार लेकर आए। अखिलेश यादव ने उपहार देखकर पूछा- यह क्या है? नेता ने जवाब दिया, मैडम के लिए छोटा-सा तोहफा है। अखिलेश ने दोबारा पूछा- है क्या? जब डिब्बा खोला गया, तो उसमें इम्पोर्टेड हीरे का हार था। अखिलेश यादव ने कहा-क्या आपने कभी उन्हें गहने पहने देखा है? उनकी आदत मत बिगाड़िए। उन्हें इन चीजों का कोई शौक नहीं है। इसे वापस ले जाइए।