जेल से छूटा तलवार बांटने वाल, समर्थक बोले- शेर आया शेर आया, आतिशबाजी के साथ निकाला जुलूस

घर-घर तलवार बांटने के मामले में आरोपी हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी को जिला अदालत से जमानत मिल गई है। पिंकी चौधरी ने गाजियाबाद की जिला कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे 14 जनवरी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन 15 जनवरी को जमानत के कागजात डासना जेल पहुंचे, जिसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद पिंकी चौधरी ने अपने और अपने काफिले के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए।