जेल से छूटा तलवार बांटने वाल, समर्थक बोले- शेर आया शेर आया, आतिशबाजी के साथ निकाला जुलूस

Image Generated by Chatgpt.
गाजियाबाद : गाजियाबाद में हिंदुओं को तलवार बांटने वाले हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उसके बेटे हर्ष चौधरी को डासना जेल से रिहा कर दिया गया। पिंकी चौधरी के रिहा होने पर समर्थकों ने डासना जेल के बाहर ही जुलूस निकाला। 20 KM लंबे जुलूस स्कार्पियो-थार-फार्च्यनर जैसी गाड़ियां देखने को मिली। समर्थकों ने कारों से ही आतिशबाजी की गई।
समर्थक चिल्लाए… देखो…देखो कौन- शेर आया, शेर आया। इस दौरान सड़क पर हूटर बजाती कारों से समर्थक नारेबाजी करते रहे। इस दौरान गाजियाबाद की सड़क पर हूटर बजाती कारों से समर्थक नारेबाजी करते रहे। काफिला शालीमार गार्डन स्थित हिंदू रक्षा दल के कार्यालय पहुंचा। वहां पिंकी चौधरी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।
घर-घर तलवार बांटने के मामले में आरोपी हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी को जिला अदालत से जमानत मिल गई है। पिंकी चौधरी ने गाजियाबाद की जिला कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे 14 जनवरी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन 15 जनवरी को जमानत के कागजात डासना जेल पहुंचे, जिसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद पिंकी चौधरी ने अपने और अपने काफिले के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए।
29 सितंबर 2025 को गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके का एक 21 सेकेंड का वीडियो सामने आया था। वीडियो में कुछ लोग हाथों में तलवारें और फरसे लिए नजर आए। ये लोग 'भारत माता की जय' के नारे लगाते हुए एक घर के सामने रुकते हैं।
घर से बाहर आए व्यक्ति को तलवार सौंपते हुए उससे कहा जाता है कि यह उसकी बहन-बेटियों की सुरक्षा के लिए है और यदि 'बांग्लादेश जैसी स्थिति' पैदा हो तो 'विधर्मियों से बचाव' के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। तलवार लेने वाला शख्स उसे माथे से लगाता है, जिसके बाद वहां मौजूद लोग 'जय श्री राम' का नारा लगाते हैं।
पुलिस जांच में सामने आया कि वीडियो में तलवार बांटने वाले लोग हिंदू रक्षा दल से जुड़े थे। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 जनवरी को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी को उसके बेटे के साथ गिरफ्तार किया था। इससे पहले 10 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका था।
पुलिस ने सिर्फ तलवार बांटने वालों ही नहीं, बल्कि तलवार लेने वाले लोगों को भी हिरासत में लिया। इनमें एक सोसाइटी का सुरक्षा गार्ड भी शामिल था। गार्ड की पत्नी के मुताबिक, उसका पति घर में सो रहा था, तभी संगठन के लोग आए और जबरन उसके हाथ में तलवार थमा दी। इसके बावजूद पुलिस उसे भी पकड़कर ले गई थी।
बड़ी खबरेंView All
गाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग