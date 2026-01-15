पति नामर्द है…! ससुराल की चौखट पर दी जान, पत्नी ने नहीं खोला दरवाजा, 2.5 साल पहले की थी लव मैरिज

कानपुर : चकेरी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पत्नी से अनबन से परेशान एक युवक ने ससुराल की चौखट के बाहर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। युवक पत्नी को मनाने पहुंचा था, लेकिन पत्नी ने उसके सामने दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने और कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद युवक ने यह खौफनाक कदम उठा लिया।