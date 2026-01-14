संजय निषाद को पुलिस ने रोका, नोकझोंक … मेरठ में जलाकर मारे गए युवक के परिवार से मिलने जा रहे थे

मंत्री संजय निषाद मेरठ के सरधना क्षेत्र में सोनू कश्यप के परिजनों से मिलने जा रहे थे। सोनू कश्यप की 8 जनवरी को अधजली लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक, युवक की पहले ईंट से हत्या की गई और फिर सबूत मिटाने के लिए शव पर मोबिल डालकर आग लगा दी गई। वहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि सोनू कश्यप को जिंदा जलाकर मारा गया।