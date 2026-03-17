गाजियाबाद में 4 साल की मासूम से दरिंदगी, पड़ोसी ने रेप के बाद की हत्या…आरोपी गिरफ्तार

आपको बता दें कि यह घटना जिले के नंदाग्राम की है। यहां पर सोमवार की शाम एक 4 साल की बच्ची घर के बाहर खेलते-खेलते लापता हो गई। काफी देर तक जब बच्ची नहीं मिली तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के आधार पर पुलिस फौरन बच्ची की तलाश करने लगी। इसी बीच डायल 112 पर कॉल आया कि नंदग्राम थानाक्षेत्र में एक बच्ची का शव पड़ा मिला है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बच्ची के परिजनों को शव की शिनाख्त करने के लिए बुलाया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि यह उनकी बेटी है जो घर के बाहर खेल रही थी। अपनी मासूम बेटी को इस अवस्था में देखकर परिवार के सभी लोग बेसुध हो गए थे।