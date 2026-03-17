AIIMS में शुरू हुई इच्छामृत्यु की प्रक्रिया, हरीश राणा को आज से नहीं दिया जाएगा पानी

हरीश राणा की जिंदगी में बड़ा हादसा अगस्त 2013 में हुआ था। उस समय वह चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र थे। रक्षाबंधन के दिन वह अपनी बहन से मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे। इसी दौरान वह पीजी की चौथी मंजिल से गिर गए। गंभीर हालत में उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि वह क्वाड्रिप्लेजिया नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए हैं। इस स्थिति में व्यक्ति के शरीर के चारों अंगों में लकवा हो जाता है और वह सामान्य रूप से हिल-डुल नहीं सकता। करीब 13 साल से हरीश राणा गंभीर स्थिति में जीवन जी रहे थे। अब एम्स में उनके मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रिया चल रही है।