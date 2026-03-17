17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में खेलते-खेलते गायब हुई 4 साल की बच्ची, रात में मिला शव… आरोपी पड़ोसी ने कबूला जुर्म

गाजियाबाद के नंदग्राम में 4 साल की बच्ची घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई। कुछ घंटों बाद उसका शव मिला। पुलिस ने पड़ोसी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Mahendra Tiwari

Mar 17, 2026

पुलिस उपायुक्त फोटो सोर्स विभाग

पुलिस उपायुक्त फोटो सोर्स विभाग

गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में एक मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। घर के बाहर खेलते समय लापता हुई चार साल की बच्ची का शव कुछ ही घंटों बाद पास में मिला। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया है। जिसने पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया।

गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र में सोमवार को एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई। चार साल की बच्ची शाम के समय अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी वह अचानक लापता हो गई। काफी देर तक बच्ची के न मिलने पर उसके परिजनों ने आसपास खोजबीन शुरू की और पुलिस को सूचना दी।

रात में ही पुलिस ने शुरू की बच्ची की तलाश

पुलिस ने तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्ची की तलाश शुरू कर दी। लेकिन देर शाम तक उसका कोई पता नहीं चल सका। इसी दौरान रात करीब साढ़े आठ बजे डायल 112 पर सूचना मिली कि इलाके में एक बच्ची का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इसके बाद परिजनों को बुलाकर शव की पहचान कराई गई। जिसमें उन्होंने उसे अपनी बेटी के रूप में पहचाना। इस खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पड़ोस में ही रहता है। पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है।

पुलिस उपायुक्त बोले- आरोपी को हिरासत में लेकर की जा रही पूछताछ

गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र में रविवार रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। रात करीब 9 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक मासूम बच्ची खेत में घायल अवस्था में पड़ी है। परिजन उसे अस्पताल ले गए। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस उपायुक्त नगर धवल जायसवाल ने बताया कि मौके पर पहुंचकर एफएसएल और डॉग स्क्वॉड की मदद से साक्ष्य जुटाए गए। परिजनों के अनुसार, पड़ोसी युवक गौरव प्रजापति बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने ले गया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Mar 2026 10:58 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / गाजियाबाद में खेलते-खेलते गायब हुई 4 साल की बच्ची, रात में मिला शव… आरोपी पड़ोसी ने कबूला जुर्म

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गाजियाबाद में 4 साल की मासूम से दरिंदगी, पड़ोसी ने रेप के बाद की हत्या…आरोपी गिरफ्तार

4 year old girl raped and murdered in Ghaziabad
गाज़ियाबाद

AIIMS में शुरू हुई इच्छामृत्यु की प्रक्रिया, हरीश राणा को आज से नहीं दिया जाएगा पानी

गाज़ियाबाद

छुट्टी न देने पर बैंक के अंदर ही गार्ड ने मैनेजर की गोली मारकर की हत्या

गाज़ियाबाद

बड़ी खबर: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, दो ट्रकों की टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत

delhi news delhi dehradun expressway accident ghaziabad two dead
गाज़ियाबाद

हरीश राणा का आखिरी पड़ाव, AIIMS में डॉक्टर तय करेंगे इच्छामृत्यु की अगली प्रक्रिया

गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.