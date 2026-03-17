गाजियाबाद में खेलते-खेलते गायब हुई 4 साल की बच्ची, रात में मिला शव… आरोपी पड़ोसी ने कबूला जुर्म

पुलिस ने तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्ची की तलाश शुरू कर दी। लेकिन देर शाम तक उसका कोई पता नहीं चल सका। इसी दौरान रात करीब साढ़े आठ बजे डायल 112 पर सूचना मिली कि इलाके में एक बच्ची का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इसके बाद परिजनों को बुलाकर शव की पहचान कराई गई। जिसमें उन्होंने उसे अपनी बेटी के रूप में पहचाना। इस खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पड़ोस में ही रहता है। पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है।