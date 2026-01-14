माघ मेले में पुष्पा की एंट्री, बोला- झुकेगा नहीं…, संगम जाने वाले हर रास्ते पर भीड़, महाकुंभ जैसा नजारा

इसी बीच माघ मेले में पुष्पा अवतार में पहुंचे एक युवक ने सभी का ध्यान खींच लिया। हाथ में नकली रिवॉल्वर, दाढ़ी, गेटअप और डायलॉग सब कुछ फिल्मी अंदाज में। पुष्पा स्टाइल में पहुंचे युवक की पहचान रवि किशन मिश्रा (21) के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के कटनी के रहने वाले हैं। बातचीत के दौरान रवि ने कहा, 'फ्लावर समझा है क्या? फायर है मैं… फायर!

झुकेगा नहीं… दुनिया में कहीं भी रहूं, झुकेगा नहीं।' रवि किशन मिश्रा ग्रेजुएशन के छात्र हैं। उन्होंने बताया कि पुष्पा लुक तैयार करने में उन्हें 2–3 घंटे लगते हैं। 'बचपन से ही एक्टिंग का शौक है। विधायकों की भी मिमिक्री की है। आज ही बस से माघ मेले में पहुंचा हूं।'