रोते हुए महिला बोली- जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो अब्दुल गनी शाह बाबा की कृपा से हुआ था बेटा

देवरिया : जिले में स्थित लगभग 50 साल पुरानी अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रही। अब तक मजार परिसर में बना 4 हजार वर्ग फीट का हॉल, मजार और चबूतरा ध्वस्त किया जा चुका है। अब केवल मस्जिद शेष है, जिसे तोड़ा जाना बाकी बताया जा रहा है। प्रशासन का आरोप है कि यह मजार सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसके चलते कार्रवाई की जा रही है।