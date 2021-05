Lockdown in UP : 10 मई के बाद भी यूपी में लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी, आज-कल में आ सकता है आदेश

Lockdown in UP- यूपी पंचायत चुनाव के बाद गांवों में बढ़ते कोरोना संक्रमण और कम होते एक्टिव मरीजों की संख्या को देखते हुए यूपी में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है

लखनऊ. Lockdown in UP. उत्तर प्रदेश में 10 मई के बाद फिर से लॉकडाउन/कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है। इसके दो कारण हैं। पहला, यूपी पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2021) के बाद गांवों में बढ़ता कोरोना संक्रमण और दूसरा कारण लॉकडाउन के दौरान एक्टिव मरीजों की कम होती संख्या है। बीते एक पखवाड़े में प्रदेश में 56 हजार एक्टिव मरीज कम हुए हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने बताया कि 24 अप्रैल को यूपी में एक्टिव केसों की 3,10,783 थी जो 7 मई को 2,54,118 ही रह गई। ऐसे में सरकार लॉकडाउन में ढील देकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। सूत्रों के मुताबिक, सरकार 10 मई के बाद भी लॉकडाउन (Lockdown) जारी रखने की प्लानिंग कर रही है, आज या कल में लॉकडाउन एक्सटेंशन का फैसला लिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) औद्योगिक गतिविधियों को ठप करने के मूड में नहीं हैं। इसी के चलते सरकार ने प्रमुख शहरों में लॉकडाउन लगाने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। इसके बाद 05 मई को सरकार ने पूरे प्रदेश में 10 मई सुबह तक लॉकडाउन लगाने के आदेश दिये थे हालांकि, इस दौरान औद्योगिक गतिविधियां जारी रही हैं। सोमवार सुबह 7 बजे लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही है। ऐसे में सरकार जल्द ही लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ले सकती है, क्योंकि सरकार का भी मानना है कि लॉकडाउन के चलते कोरोना के हालात काबू में हैं। बीते हफ्ते भर से कोरोना के नये केसों में गिरावट आई है। 07 मई को प्रदेश में 28,076 केस मिले, जबकि 24 अप्रैल को नये केस 38,055 केस हैं।

यूपी में किस्तों में बढ़ाया जा रहा है लॉकडाउन

उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन (Lockdown) किस्तों में बढ़ाया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार 11 अप्रैल को एक दिन (रविवार) का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। फिर इसे बढ़ाकर दो दिन (शनिवार+रविवार) कर दिया गया। फिर इसे तीन दिन (शनिवार+रविवार+सोमवार) कर दिया गया। हाल ही में इसे दो दिन (शनिवार+रविवार+सोमवार+मंगलवार+बुधवार) और बढ़ाया गया था। 05 मई को इसे बढ़ाकर 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया। अब एक बार फिर किस्तों में ही लॉकडाउन बढ़ाये जाने की उम्मीद है।

