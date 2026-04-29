लखनऊ में सहारा सिटी केस पर बड़ा फैसला: हाईकोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई को माना वैध, याचिका खारिज

नगर निगम ने कोर्ट में यह स्पष्ट किया कि वर्ष 1994 में सहारा सिटी को दी गई लीज की शर्तों का लगातार उल्लंघन किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि निर्माण और भूमि उपयोग से जुड़े कई नियमों का पालन नहीं हुआ। इन अनियमितताओं के आधार पर नगर निगम ने कड़ा कदम उठाते हुए पूरे परिसर के छहों गेट सील कर अपने नियंत्रण में ले लिया था। अदालत ने भी इस प्रक्रिया को सही और नियमों के अनुरूप माना।